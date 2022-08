«Wer liest schon AGB?»: Ostschweizerin tappt in Abo-Falle von Fitnesscenter 

1 / 7 Viele Kunden von Fitnessstudios sind mit Problemen bei Abos und Rechnungen konfrontiert. (Symbolbild) Pexels Eine Frau wurde zu Unrecht betrieben, weil der Geschäftsführer mit ihr etwas anderes abgemacht hat, als das, was in den AGB festgehalten wurde. (Symbolbild) imago images/Eibner Europa Cécile Thomi, Leiterin Recht bei der Stiftung für Konsumentenschutz, will Konsumentinnen und Konsumenten vor den «Abo-Fallen» warnen. Dabei seien die Fitnesscenter ein permanentes Thema. Privat

Darum gehts Eine Frau aus der Ostschweiz wird laut eigenen Aussagen zu Unrecht wegen eines Fitness-Abos beim Old School Gym 24 betrieben.

Eine Rechtsanwältin klärt gegenüber 20 Minuten die Rechtslage auf.

Das Problem ist schon länger in verschiedenen Fitnesscentern schweizweit bekannt.

Die Stiftung für Konsumentenschutz setzt sich seit Jahren für Betroffene dieser «Vertragsfalle» ein.

Eine Leserin, die nicht namentlich genannt werden möchte, fühlt sich von einem Fitnesscenterbetreiber über den Tisch gezogen. Sie habe in einer Ostschweizer Filiale des Unternehmens Old School Gym 24 ein Abo abgeschlossen. Der Franchise-Nehmer erklärt ihr in einem Schreiben, das 20 Minuten vorliegt, dass der Vertrag innerhalb eines Jahres automatisch gekündigt wird. Eine Verlängerung des Vertrages trete bloss dann in Kraft, wenn die Kundin dies wünsche. Während das Abo lief, übernahm ein neuer Franchise-Nehmer die Leitung der besagten Filiale.

Das Abo habe sich schliesslich trotzdem automatisch verlängert. Die Frau erhielt eine Rechnung und darauf eine Mahnung. Der neue Franchise-Nehmer bezog sich auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die der Kundin nach dem Unterschreiben des Vertrags elektronisch zugestellt wurden und auf der Webseite zu finden sind. Für die ehemalige Kundin nicht nachvollziehbar: «Wer liest schon die AGB, wenn kommuniziert wird, dass es keine automatische Verlängerung gibt?» Schlussendlich wurde sie sogar betrieben – dies jedoch erfolglos.

Auch die Kontaktaufnahme mit dem Old School Gym 24 gestalte sich sehr schwierig. Bei Fragen zu Abos und Rechnungen biete das Old School Gym 24 gemäss eigener Website keinen E-Mail-Support an, obwohl in den AGB eine Kündigung per E-Mail angefordert wird. Auch in Google-Rezensionen schreiben Kundinnen und Kunden darüber, wie schlecht die Kommunikation des Gyms sei. Bei einigen Filialen ist nicht einmal eine Telefonnummer zu finden. Für ein Statement gegenüber 20 Minuten war die Geschäftsleitung am Donnerstag ebenfalls nicht erreichbar.

Die Rechtslage

Sandra Hanhart, Rechtanwältin bei Hanhart Law, klärt die Rechtslage für 20 Minuten. In diesem Fall stehe die Aussage in dem Schreiben, wonach ein Abonnement ohne automatische Verlängerung abgeschlossen wurde, im Widerspruch zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

«Bei solchen Widersprüchen geht gemäss der Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts grundsätzlich die individuelle Abmachung mit dem jeweiligen Kunden vor», erklärt Hanhart. Fraglich sei zudem generell, ob die Konditionen gemäss den AGB des Fitnesscenters anwendbar sind. «Erforderlich ist grundsätzlich, dass Kunden vor Abschluss des Abonnements Zugang zu den AGB des Fitnesscenters haben, sie diese akzeptieren und die einzelnen Bestimmungen in den AGB nicht ungewöhnlich sind», so Hanhart weiter.

Ein Alltagsproblem bei Konsumenten

Das Old School Gym 24 ist jedoch nicht der einzige Fitness-Anbieter, bei dem die AGB für Unklarheiten sorgen. Seit einigen Jahren fallen mehrere Fitnesscenter mit ihren widersprüchlichen Verträgen auf. Die Stiftung für Konsumentenschutz SKS mahnte deswegen vor einigen Jahren schon mehrere Fitnesscenter ab. Denn im Gesetz bezüglich unlauterem Wettbewerb UWG steht festgehalten, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht zum Nachteil der Konsumentinnen und Konsumenten ausgestaltet werden dürfen.

Die Stiftung für Konsumentenschutz setzt sich für Kunden in verschiedenen Branchen ein. «Unsere Aufgabe ist es unter anderem, für Transparenz zu sorgen: Wer hat konsumentenfreundliche Regeln, wer nicht», erklärt Cécile Thomi, Leiterin Recht beim Konsumentenschutz. «Die AGB bei Fitnesscentern werden immer komplizierter. Das ist ein permanentes Thema bei uns», so Thomi weiter. Man versuche, die Konsumenten und Konsumentinnen so gut wie möglich auf Abo-Fallen zu sensibilisieren.

