Otis: Plünderungen in Acapulco nach verheerendem Wirbelsturm

Otis war in der Nacht zum Mittwoch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Stundenkilometern und einzelnen Böen von bis zu 315 Stundenkilometern an der Pazifikküste auf Land getroffen. Der Wirbelsturm der höchsten Kategorie 5 schwächte sich zwar rasch ab, doch richtete er vor allem in Acapulco schwere Verwüstungen an.

Soldaten verteilen Lebensmittelpakete

Mindestens 27 Menschen kamen dort laut den Behörden ums Leben, viele Gebäude wurden massiv beschädigt – selbst manche Fassaden von eigentlich schmucken Hochhäusern wirken wie zerfetzt. In vielen Teilen des Badeorts funktionierten Strom und Handy-Verbindungen am Donnerstag immer noch nicht.

Verzweifelte Einwohner griffen deshalb zur Selbsthilfe und bedienten sich in den Geschäften. In manchen Läden öffneten ihnen die Angestellten selbst die Türen, damit sich die Menschen versorgen konnten. Unter den gleichgültigen Blicken von Soldaten schleppten sie Toilettenpapier, Eier oder Brot ab.

Behörden helfen nur schleppend

Totenstille auf beliebter Touristenmeile

In der Hauptstrasse, der sonst so lebhaften Touristenmeile des beliebten Badeorts, herrschte am Donnerstag Totenstille. Der Boden war mit Glasscherben und Trümmern übersät, überall herrschte Chaos. «So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen», sagte der 63-jährige José David Mendoza in seinem überfluteten Strand-Restaurant. «So viel Zerstörung, kein Wasser, kein Strom. Der Strand ist eine Müllhalde» – und das kurz vor der Urlauber-Hochsaison im Dezember.