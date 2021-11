Kim Kardashian und Pete Davidson sind jetzt Instagram-official

Während eines gemeinsamen Sketchs, in dem die beiden als Disney-Couple Aladdin und Jasmin verkleidet waren, kam es sogar zum inszenierten Kuss. «Kim hat seit ‹SNL› nicht aufgehört, mit ihren Schwestern über Pete zu reden. Das ist gar nicht typisch, weil sie sich schnell langweilt», so ein Insider vergangene Woche gegenüber Hollywoodlife.com.

Mit diesem Foto hat Rapper Flavor Flav (62) auf Instagram indirekt die Romanze zwischen Kim Kardashian (41) und Pete Davidson, der hier seinen 28. Geburtstag feiert, bestätigt. Der Comedian ist wohl bereits so dicke mit dem Kardashian-Klan, dass er nicht nur mit Freundin Kim, sondern auch Schwiegermami in spe Kris in matching Pyjamas chillt.

Im Oktober kamen erste Gerüchte um eine Romanze zwischen Reality-TV-Star Kim Kardashian und Comedian Pete Davidson auf. Seit Mittwochnacht sind die beiden nun auch so gut wie Instagram-offiziell. Ein Post des Rappers Flavor Flav (62) zeigt: Die angeblich frisch Verliebten haben Petes 28. Geburtstag in Pärlilook-Pyjamas gefeiert.

Laut US-Magazin «People» hat Kim die Geburtstagsparty für den New Yorker Pete in der 11-Millionen-Franken-Villa ihrer Mutter im kalifornischen Palm Springs veranstaltet. Eine Quelle verrät: «Auch wenn sie an verschiedenen Küsten leben, bleiben Kim und Pete in Kontakt. Sie lernen sich immer besser kennen und verstehen sich grossartig.» So sei der Ex-Verlobte von Sängerin Ariana Grande (28) lustig, unterhaltsam und mache sie glücklich. «Er überhäuft Kim mit Komplimenten und sie liebt es», so die Quelle weiter.