«Outer Banks»-Schauspieler Alexander Jennings stirbt nach tragischem Autounfall

Trauer am Set der Netflix-Serie «Outer Banks»: Vergangene Woche ereignete sich in South Carolina ein tragischer Unfall. Dabei kam der Schauspieler Alexander Jennings mit nur 22 Jahren ums Leben. Gemäss TMZ.com, die sich auf die Pressemitteilung der örtlichen Polizei beziehen, war der Darsteller am Dienstagmorgen zu Fuss auf einer Hauptverkehrsstrasse in Charleston unterwegs.