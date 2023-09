Overtourism: Hier kommen fast 120 Touristen auf einen Einwohner

Zahl der Touristen pro Einwohner

Für eine Studie von Euromonitor International wurde die Anzahl internationaler Ankünfte an Flughäfen mit der Anzahl der einheimischen Bevölkerung verglichen.



Das erklärt, weshalb Schweizer Hotspots wie zum Beispiel Zermatt oder eben Lauterbrunnen nicht in der Studie berücksichtig wurden. In der Bildstrecke siehst du, welche zehn Städte laut diesen Daten am meisten mit Overtourism konfrontiert sind.