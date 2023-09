Oxford war einst die Mörderhauptstadt Nummer Eins

1 / 11 Das britische Oxford ist heute verhältnismässig idyllisch und eine angesehene Universitätsstadt. Im späten Mittelalter war das anders. Damals lebte man dort gefährlich: Mord und Totschlag waren an der Tagesordnung. Verantwortlich dafür waren vor allem die Studenten, von denen es damals bereits einige in Oxford hatte. Unsplash Zu diesem Schluss kommen Forschende der University of Cambridge nach der Analyse von rund 700 Jahre alten Dokumenten von Gerichtsmedizinern, die damals in London, York und Oxford tätig waren. Einige Fälle – und die Hintergründe – haben sie in der «Medieval Murder Map» kartiert. Screenshot medievalmurdermap.co.uk Einige Beispiele: An einem Abend im Jahr 1298 führte ein Streit zwischen Studenten in einer Taverne in der Oxford High Street zu einer Massenschlägerei mit Schwertern und Streitäxten. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Student John Burel «eine tödliche Wunde an seinem Scheitel hatte, die sechs Zoll lang war und bis zum Gehirn reichte.» (Im Bild: das Gemälde «Schlägerei zwischen Soldaten und Bauern» von Marten van Cleve) Wikimedia Commons/Kunsthistorisches Museum/PD

Darum gehts Studenten machten das mittelalterliche Oxford zur Mörderhauptstadt Englands.

Das berichten Forschende der University of Cambridge.

Es sei eine unheilvolle Kombination aus jungem Alter, Alkohol und Zugang zu Waffen und Sexarbeiterinnen gewesen.

Die Forschenden schätzen die Mordrate auf etwa 60 bis 75 Taten pro 100’000 Einwohner.

Der Physiker Stephen Hawking studierte hier. J.R.R. Tolkien, der Autor von «Herr der Ringe», ebenfalls. Genauso wie Tim Berners-Lee, der Erfinder des World Wide Web. Auch Amal Clooney zählt zu den «Oxonians». So werden die Menschen genannt, die ein Studium an der University of Oxford in England absolviert haben. Viele davon kennt man (siehe Bildstrecke unten).

Oxford war einst ein krimineller Hotspot

Die Universität ist eine der ältesten und renommiertesten der Welt. Erste Aufzeichnungen von Lehrtätigkeiten stammen aus dem 11. Jahrhundert. Es folgte eine Zeit des Aufstiegs. Schon 300 Jahre später war Oxford eines der bedeutendsten Bildungszentren Europas. Rund 7000 Menschen lebten damals dort, darunter etwa 1500 Studenten.

Doch in Oxford wurde nicht nur studiert, sondern auch gemordet. Die Stadt war ein krimineller Hotspot, wie Forschende der University of Cambridge berichten. Die Mordrate in der Universitätsstadt war gegen Ende des 13. und im 14. Jahrhundert – gemessen an der Bevölkerungsgrösse – vier- bis fünfmal höher als im damaligen London.

Daher weiss man, dass Oxford so schlimm war

Warum gab es so viele Morde?

Verantwortlich dafür waren in erster Linie die Studenten, wie die Forschenden ermittelt haben. Die «waren alle männlich und typischerweise zwischen 14 und 21 Jahre alt», erklärt Manuel Eisner, Projektleiter der «Medieval Murder Maps». In diesem Alter sei die Gewalt- und Risikobereitschaft am grössten. Hinzu kam, dass es sich um junge Männer handelte, «die von der strengen Kontrolle der Familie, der Gemeinde oder der Gilde befreit und in eine Umgebung voller Waffen gesteckt wurden, mit reichlichem Zugang zu Bierstuben und Sexarbeiterinnen.» Auch eine Rolle gespielt haben dürfte, dass die Studenten rivalisierenden Burschenschaften angehörten. Eine tödliche Kombination, die dazu führte, dass schon Kleinigkeiten zu Mord führten (siehe Bildstrecke oben). Mitunter mordeten aber auch andere Personen.

Wie gesichert sind die Angaben?

Die Zahl der Toten und die Daten sind eindeutig belegt. Bei den dokumentierten Umständen ist das nicht ganz so sicher. Grund dafür ist das Vorgehen bei Todesfällen in der damaligen Zeit. «Wenn im spätmittelalterlichen England ein mutmassliches Mordopfer entdeckt wurde, suchte man den Gerichtsmediziner auf, und der örtliche Landvogt stellte eine Jury zusammen, um die Sache zu untersuchen», erklärt Eisner. Eine typische Jury habe aus Männern mit gutem Leumund bestanden. Sie ermittelten den Tathergang, indem sie Zeugen anhörten, alle Beweise bewerteten und dann einen Verdächtigen benannten.

Die Anklageschriften wurden vom Schreiber des Gerichtsmediziners zusammengefasst. «Diese Berichte waren eine Kombination aus Detektivarbeit und Gerüchten», so die Forschenden. Einige Geschworene hätten strategisch Erzählungen konstruiert, um Urteile zu beeinflussen. «Wir haben keine Beweise dafür, dass die Geschworenen vorsätzlich gelogen haben, aber viele Untersuchungen dürften auf der Grundlage der verfügbaren Informationen nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt worden sein», so Eisners Kollegin Stephanie Brown. So hätten die Geschworenen in vielen Fällen wohl den richtigen Verdächtigen benannt, in anderen Fällen aber wohl einfach ein für sie passendes Urteil gefällt.

War die Mordrate im damaligen Oxford höher als heute?

Ja. Die Forschenden schätzen die Mordrate im spätmittelalterlichen Oxford auf etwa 60 bis 75 Taten pro 100’000 Einwohner. Damit war sie etwa 50-mal höher als in heutigen englischen Städten. Auch global betrachtet, ist die Mordrate heutzutage nur an wenigen Orten höher. Dazu zählen zum Beispiel die mexikanischen Städte Tijuana und Celaye, wo auf 100’000 Einwohnerinnen und Einwohner über 100 Morde kommen.

