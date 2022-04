Nach 2 Jahren Pause : «O’zapft ist!» – Münchner Oktoberfest findet wieder ohne Beschränkungen statt

Nach zweijähriger Pause kann die Wiesn wieder stattfinden. Dabei wird es keine Zugangsbeschränkungen geben. Der Bürgermeister setzt sich für tiefe Bierpreise ein.

Das Münchner Oktoberfest findet nach zweijähriger Unterbrechung wegen der Coronakrise in diesem Jahr wieder statt. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagte am Freitag in der bayerischen Landeshauptstadt, die Wiesn werde auch ohne Auflagen wie etwa Zugangsbeschränkungen stattfinden. Er hoffe nun, dass sich die Coronalage nicht im Herbst so zuspitze, dass eine kurzfristige Absage nötig werde. Somit heisst es in einigen Monaten auf dem weltweit grössten Volksfest wieder «O’zapft ist!». Bei seiner letzten Durchführung im Jahr 2019 zählte das Oktoberfest laut statista.com insgesamt 6,3 Millionen Besucher.