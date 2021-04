Toter in der Höhle am Bruggerberg - 22-jähriger Verdächtiger ist geständig

Passanten haben D. D. (24) im vergangenen April tot in einer Höhle am Bruggerberg aufgefunden.

Passanten haben D. D. (24) im vergangenen April tot in einer Höhle am Bruggerberg aufgefunden. Sie hatten die Höhle zuvor freigeschaufelt. Vorher galt der junge Mann etwa ein Jahr lang als vermisst. Im März nahm die Polizei den 22-jährigen P. K. aus Windisch fest. Seitdem sitzt der junge Mann in U-Haft. Wie es nun in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft heisst, hat der Beschuldigte gestanden, das Opfer in der Höhle eingeschlossen und diese zugeschüttet zu haben.