Rorschacherberg SG: Mann (61) tötet Ehefrau (56) und stirbt danach eines natürlichen Todes

Am Mittwochmorgen rückten Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen nach einer Vermisstmeldung des Sohnes nach Rorschacherberg an den Wohnort des Ehepaares aus. Als die verschlossene Wohnungstüre geöffnet wurde, fanden sie in einem Zimmer das Ehepaar tot vor.