Bei Neumarkt in den Fluten der Etsch entdeckten sie eine Leiche.

Ein Taucherteam hatte am Morgen eine erneute Suchaktion gestartet.

Traurige Gewissheit am 6. Februar 2021 im Fall des vermissten Elternpaares aus Bozen: Taucher haben die Leiche von Laura Perselli gefunden.

Der Sohn des Lehrerpaares Peter Neumair und Laura Perselli befindet sich in U-Haft.

Taucher haben am Samstag eine Leiche in der Etsch entdeckt.

Bei einer erneuten Suchaktion hat ein Taucherteam der italienischen Polizei am Samstag einen weiblichen Leichnam in der Etsch entdeckt. Wie der Anwalt der Familie Neumair, Carlo Bertacchi, gegenüber « Corriere della Sera » bestätigte, handele es sich dabei um die vermisste Laura Perselli.

D er Fall des verschwundenen Lehrerpaares Laura Perselli und Peter Neumair aus Bozen b eschäftigt die Polizei seit Wochen. Anfänglich hatten die Behörden e s als einen Vermisstenfall behandelt. Erst vor wenigen Tagen war Benno Neumaier, der 30-jährige Sohn der beiden, «aufgrund von neuen Ermittlungserkenntnissen» festgenommen worden. Wie es von der Staatsanwaltschaft in Bozen hiess, werde gegen ihn wegen zweifacher vorsätzlicher Tötung und Verbergens der Leichen seiner Eltern ermittelt. Die wichtigsten Fragen zum mysteriösen Fall:

Wie sind Peter Neumair und Laura Perselli verschwunden?

D i e 68-jährige Laura Perselli und der 63 Jahre alte Peter Neumair verschwanden am Abend des 4. Januars. Sie hinterliessen kein en Abschiedsbrief, ihre Handy s s ind seit dem Tag ausgeschalte t . Niemand hat sie gesehen. Die Carabinieri nahmen die Suche auf. Tage später entdeckt e ein Mitglied der Spurensicherung ein en Blutfleck auf einer Brücke über de m Fluss Etsch. Ein Wunder, denn in der Zwischenzeit hatte es stark geschneit und geregnet. Wie die lokale Zeitung « Alto Adige » berichtete, habe die Untersuchung ge zeigt, dass es Blut von Peter Neumair ist.

Was sagte Sohn Benno bei der Polizei aus?

Am Tag des Verschwindens seiner Eltern ha be Benno Neumair seine Mutter gegen 18.30 Uhr zum letzten Mal zu Hause gesehen. Der Vater sei auf eine Velotour gegangen. Benno sei dann weg gewesen und erst nach 20 Uhr nach Hause zurückgekehrt. Da seien seine Eltern nicht im Haus gewesen. Er habe seine Mutter einmal versucht anzurufen. Ihr Handy sei ausgeschalte t gewesen. Wenig später fuhr Benno zu seiner Freundin Martina, um dort zu übernachten.

Die Ermittler glauben, dass e r hinter den Morden an Laura Perselli und Peter Neumair stecken könnte.

Wie war die Beziehung zwischen Sohn und Eltern?

Was ist der Verdacht der Ermittler?

Die Staatsanwaltschaft Bozen glaubt, dass der Mörder Laura Perselli und Peter Neumair getötet und die Leichen in der Etsch entsorgt hat. In den Tagen rund um ihr Verschwinden hatte es intensiv geregnet, die Wassermassen hätten die Körper leicht wegschwemmen können.

Hat Benno Neumair ein Alibi?

An jenem Abend war Benno nach Auer i n Südtirol zu seiner Freundin Martina gefahren , die er erst seit wenigen Wochen kannte. Er kam gegen 22 .00 Uhr dort an. Doch bei der Rekonstruktion de s Abends fehlen den Ermittlern rund 40 Minuten. Benno gab an, auf der Fahrt nach Auer angehalten zu haben. Wieso er sein Handy zwischen 21.32 Uhr und 21.57 Uhr ausgeschaltet hat, ist nicht bekannt.