Bei Tempelfeier in Taiwan : Paar beim Sex vor erleuchtetem Hotelfenster – Hunderte filmen mit

Während eines Tempelfests in der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh fiel es manchen schwer, sich auf die religiöse Prozession zu konzentrieren.

Vertieft in sein Treiben, war sich das Paar möglicherweise nicht bewusst, dass auf der Strasse unter ihm eine Menschenmenge ihre Handys zückte. Sehr zum Missfallen der Polizei, die anlässlich der grössten Tempelfeier Taipehs, des dreitägigen «Tshing Shan»-Festivals, ohnehin schon gut beschäftig war. So seien während der drei Tage 666 Anrufe wegen allerhand Klagen eingegangen, wie die «Taipei Times» schreibt. Ob das Paar aus dem Hotel dafür mit ein Anlass war, bleibt unerwähnt. Wie «The Sun» schreibt, will die Polizei seine Identität in Erfahrung bringen, da es gegen geltende Sittlichkeitsgesetze verstossen habe.