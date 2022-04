USA: Paar findet 60 Jahre alte Pommes frites von McDonald’s – und sie sehen noch gut aus

1 / 3 Die Pommes frites sehen noch ziemlich gut erhalten aus. Gracie Jones Auch zwei leere Hamburger-Verpackungen sind zum Vorschein gekommen. Gracie Jones Auf der Tüte ist sogar das ursprüngliche Maskottchen der Fast-Food-Kette, Speedee, abgebildet. Gracie Jones

Darum gehts Ein Ehepaar findet Pommes frites von McDonald’s, die auch nach rund 60 Jahren noch einigermassen intakt aussehen.

Nachforschungen ergaben, dass eine der ersten McDonald's-Filialen in der Gegend 1959 in der Nähe des Hauses gebaut wurde, in dem die Pommes frites nun entdeckt wurden.

Das Ehepaar will die alten Pommes frites nun am liebsten verkaufen.

Rob und Gracie Jones haben am 16. April in ihrem 1959 erbauten Haus in Crystal Lake, rund 80 Kilometer nordwestlich von Chicago, bei Renovierungsarbeiten eine Tüte von McDonald’s aus den 1950er-Jahren entdeckt. Darin befanden sich halb aufgegessene Pommes frites.

«Rob war im Badezimmer und hat dort die alte WC-Papierhalterung ersetzt», sagt Gracie Jones gegenüber CNN. Dann hätten sie die Tüte mit in ihre Küche genommen und sie dort vorsichtig geöffnet. Neben den Pommes frites, die noch immer braun und knusprig ausgesehen hätten, seien auch zwei leere Hamburger-Verpackungen zum Vorschein gekommen.



«Wir sahen die Pommes frites und dachten: ‹Das ist doch nicht zu fassen. Wie um alles in der Welt sind diese Pommes frites noch in dieser Tüte und wie kann es sein, dass sie noch so gut erhalten sind?› Es ist verrückt», fügte Gracie hinzu. Die Pommes frites hätten keinen Geruch aufgewiesen. Das Paar habe ein paar der frittierten Kartoffelstücke in die Hand genommen und sei überrascht gewesen, wie stabil diese trotz ihres Alters gewesen seien.

Auf der Tüte ist das damalige Maskottchen abgebildet

Bei der Untersuchung des Logos auf der Tüte fand das Paar heraus, dass McDonald’s diese von 1955 bis 1961 produziert hatte. Weitere Nachforschungen ergaben, dass eine der ersten McDonald's-Filialen in der Gegend 1959 in der Nähe ihres Hauses gebaut wurde – im selben Jahr, in dem auch ihr Haus gebaut wurde. Auf der Tüte ist sogar das ursprüngliche Maskottchen der Fast-Food-Kette, Speedee, abgebildet.



Das Ehepaar hat die alte Mahlzeit vorerst eingelagert und ist sich nicht sicher, was es damit anfangen soll.

«Wir würden sie gerne verkaufen, aber wenn nicht, würden wir sie wahrscheinlich als ein cooles Stück Geschichte behalten», sagte Gracie.