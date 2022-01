Bodensee - Paar findet Ehering sechs Monate nach Verlust am Ufer

Taucher helfen bei der Suche

Die Familie habe den Rat beherzigt und umgehend Kontakt mit der Tauchschule aufgenommen. «Wir waren überrascht, wie schnell sich ein Tauchteam bereit erklärt hat, uns zu helfen – das war grossartig», sagt Sailer. Nur wenige Tage später, am vergangenen Freitag, habe man sich bereits am Ort des Verlusts getroffen. Die Tauchausrüstung konnte das Team aber zu Hause lassen. Grund: Der Wasserspiegel des Bodensees sei in diesen Tagen so stark gesunken, dass die Stelle, wo die Familie im Juli badete, komplett trocken war. So habe das Team kurzerhand zu Metalldetektoren statt Taucherbrillen gegriffen. Und tatsächlich: Nach einer Stunde konnte der Ring aufgefunden und ausgegraben werden. «Wir konnten es alle kaum glauben, selbst mich hat es emotional total erwischt», schwärmt der Familienvater. Für das Ehepaar ist nun klar: Künftig wird der Ring vor dem Baden ausgezogen.