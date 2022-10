England: Paar findet Goldschatz in eigenem Haus und ist nun um 838’000 Franken reicher

Rechtlich gesehen kein «Schatz»

Historiker gehen davon aus, dass der «Ellerby Hoard» ursprünglich einer Sarah Fernley gehört hatte, die die Schwester eines bekannten Kaufmanns gewesen war. Seltsam am Fund ist, dass zu Sarah Fernleys Lebzeiten die Bank of England bereits existiert hatte, Papiergeld im Umlauf gewesen war und reiche Familien ihre Ersparnisse normalerweise in Papierform und in sicheren Tresoren aufbewahrten – nicht zu Hause unter dem Fussboden.