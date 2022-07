Ein französisches Pärchen hatte seine beiden Huskys in seinem Wagen in einer Garage gelassen und besuchte ein Festival. Dank einer Meldung an die Polizei konnte diese wenigstens ein Tier vor dem Hitzetod retten.

1 / 2 Ein Paar liess seine zwei Hunde im Auto in einer Tiefgarage. LAB Die Polizei konnte einen der Hunde retten, der zweite verendete im Kofferraum. FREI

Darum gehts

Am Samstag, den 16. Juli 2022, gegen 1.15 Uhr, meldete ein Zeuge der Waadtländer Polizeizentrale, dass ein Hund schlecht aussah und in einem Auto in einer Tiefgarage in Montreux eingesperrt war. Vor Ort entdeckte die Patrouille der Police Riviera (ASR) eine Husky-Hündin in stark dehydriertem Zustand. Da sie nicht in der Lage waren, mit dem Halter des Wagens Kontakt aufzunehmen, schlugen die Polizisten eine Scheibe ein, um das Tier zu retten. Dabei entdeckten sie einen weiteren Hund, ebenfalls ein Husky, leblos im Kofferraum.

Überlebender Hund in Reha gebracht

Die überlebende Hündin wurde im SVPA-Zentrum und Tierheim von Sainte-Catherine beschlagnahmt. Dies auf Anordnung der Generaldirektion für Landwirtschaft, Weinbau und Veterinärwesen (DGAV). Die Eigentümer der Tiere, ein französischer Mann und eine französische Frau, die in Frankreich wohnhaft sind, wurden angehört.

Dachten, in Tiefgarage könne es nicht zu heiss werden

Ein Paar aus Frankreich, im Alter von 25 bzw. 26 Jahren, erklärte, dass sie ihre Hündinnen an einem Ort zurückgelassen hatten, weil an dem Ort, wo sie hingegangen waren, keine Hunde erlaubt sind. Sie waren der Meinung, die Hunde wären in der Garage vor der Hitze geschützt. Auch hatten sie die Vierbeiner im Auto gelassen, um zu vermeiden, dass sie sie in der Menschenmenge des Montreux Jazz Festivals mit sich nehmen mussten.

Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren ein, wobei die diensthabende Staatsanwältin die Ermittlungen an die Gendarmen der Hundebrigade der Kantonspolizei übertrug.

Polizei ruft zu Verantwortung auf

Die Waadtländer Polizei erinnert an die Präventionsregeln, die auch für Haustiere gelten. Es ist gefährlich für Haustiere, sie allein und unbeaufsichtigt in einem Fahrzeug zurückzulassen, insbesondere in diesen heissen Sommermonaten. Haustiere müssen immer die Möglichkeit haben, ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und genug Frischluft zu bekommen.

