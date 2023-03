Albtraum auf Hawaii: Paar geht schnorcheln – dann fährt ihr Ausflugsboot plötzlich ab

Alexander Burckle und Elizabeth Webster aus Kalifornien sind sauer – so sauer, dass sie einen Reiseveranstalter auf Hawaii auf fünf Millionen Dollar wegen Fahrlässigkeit und seelischer Belastung verklagen. Das Paar verbrachte im September 2021 seine Flitterwochen auf der Inselkette. Während eines Schnorchelausflugs wurden sie von einem Team der Maui Sail Company im Meer ausgesetzt. Dass die beiden nicht ertrunken sind, haben sie ihren ausserordentlichen Schwimmfähigkeiten zu verdanken.

Wie der US-Sender NBC berichtet, hatten Webster und ihr Ehemann Alexander damals einen Ausflug nach Lanai, einer kleinen Insel bei Maui gebucht. Wie aus den Gerichtsakten hervorgeht, fuhren die beiden in einem Boot zusammen mit weiteren 42 Menschen um zehn Uhr vom Hafen in Lahaina ab. Um 15 Uhr hätten alle wieder zurück sein sollen.

Das Meer wurde unruhig

Während der Fahrt nach Lanai habe der Schiffskapitän den Passagieren mitgeteilt, dass das Boot etwa eine Stunde lang an einem Ort vor Anker bleiben würde, bevor es zu einem zweiten Ort weiterfahre. Webster und Burckle geben nun in ihrer Klage zu Protokoll, dass der Captain keine genaue Zeit genannt habe, zu der alle wieder an Bord sein sollten.