«Diskriminierende» Steuererklärung

Ehepaar geht vor Gericht und plant Frauen-Steuerstreik

Ein verheiratetes Paar aus Biel fordert Gleichstellung bei der bernischen Steuererklärung. Es zieht den Kanton Bern vor Gericht und droht damit, einen nationalen Steuerstreik der Frauen zu organisieren.

Eine verheiratete Frau füllt eine Steuererklärung aus, aufgenommen am 3. Februar 2016 in Zürich.

Sind die Steuererklärungen noch zeitgemäss? In vielen Kantonen richtet sich die Steuererklärung bei Ehepaaren automatisch an den Mann. Steuerrückzahlungen gehen teilweise nur an den Ehemann, und Zahlungsquittungen werden nur auf den Ehegatten ausgestellt. Die Ehefrau wird immer nur an zweiter Stelle aufgeführt – auch wenn sie die Verdienerin in der Familie ist. Im Kanton Bern klagt jetzt ein Bieler Ehepaar dagegen, wie die «SonntagsZeitung» berichtet.