Lörrach (D) : Paar in Quarantäne geht das Essen aus und es alarmiert deshalb die Polizei

Der Lebensmittelvorrat eines Paares neigte sich an Heiligabend dem Ende zu. Aufgrund einer Corona-Infektion durften die beiden aber nicht raus. Nachdem der ganze Bekannten- und Familienkreis abgesagt hatte, meldeten sich die beiden bei der Polizei.

Der Fall spielte sich in Lörrach an der Schweizer Grenze ab.

Ein Paar in Deutschland hat die Polizei an Heiligabend mit einem besonderen Wunsch auf Trab gehalten. (Symbolbild)

Ein in Corona-Quarantäne sitzendes Ehepaar aus dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat an Heiligabend wegen zur Neige gehender Lebensmittelvorräte die Polizei gerufen. Der 40-jährige Mann und seine Frau aus dem Landkreis Lörrach hatten zuvor vergeblich in ihrem Bekanntenkreis jemanden gesucht, der für sie einkaufen gehen könnte, wie das Polizeipräsidium Freiburg am Montag mitteilte.