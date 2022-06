Obdachlosigkeit droht: Paar mit 26 Hunden sucht verzweifelt ein neues Zuhause

Aurelia (links) und Regine Kindler leben zurzeit mit ihren Hunden in einer Garage in Rüschegg Heubach im Kanton Bern. Das Paar sucht im Umkreis von hundert Kilometern ein Haus für sich und seine Windhunde. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Haus zum Kauf oder zur Miete ausgeschrieben ist.

Regine (links) und Aurelia Kindler haben 26 Windhunde. Sie alle sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. «Bislang stossen wir aber nur auf taube Ohren», sagt Aurelia Kindler. Die beiden sind mit den Nerven am Ende – bereits über hundert Objekte haben sie besichtigt. Überall erhielten sie eine Absage von den Eigentümern. Bis am Sonntag brauchen sie ein neues Zuhause. Ansonsten sind sie obdachlos.

Aufgrund der Liebe zu den Tieren haben sich Regine und Aurelia Kindler aber in eine Sackgasse manövriert. Am Sonntag, 12. Juni, müssen sie aus ihrem jetzigen Zuhause ausziehen. Und darüber sind sie eigentlich sogar dankbar. Denn zurzeit leben die zwei Frauen mit ihren Windhunden in einer Scheune, die zuvor als Garage genutzt wurde. «In einer Garage zu leben, wünscht sich in der Schweiz wohl niemand», sagt Aurelia Kindler.

Mit den Nerven am Ende

In diese beklemmende Situation ist das Paar gekommen, da der Traum vom Auswandern platzte. «Wir wollten in Frankreich ein Haus kaufen. Alles war geregelt. Doch dann zog der Verkäufer das Angebot zurück», sagt Kindler. Danach begann die Odyssee. Anstatt in Frankreich kamen die beiden mit ihren Hunden bei einer Freundin unter. Dort war abgemacht, nur für eine bestimmte Zeit zu bleiben. Das Paar war damals noch optimistisch, in dieser Zeit ein Haus für sich und die Hunde zu finden. Daraus wurde nichts. Nach der Freundin zog das Paar in die Scheune des Bruders.