Der Mann (50) wurde mit Stichverletzungen in kritischem Zustand in ein Spital gebracht.

Die Polizei Zürich hat an der Baslerstrasse im Kreis 9 ein schwer verletztes Ehepaar in einer Wohnung gefunden.

Kurz nach 18 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich zu einem Notfall in einer Liegenschaft an der Baslerstrasse im Kreis 9 gerufen. Vor Ort trafen die Polizisten und Polizistinnen in einer Wohnung auf ein schwer verletztes Ehepaar, beide wiesen Stichverletzungen auf. In der Wohnung befanden sich noch die zwei minderjährigen Kinder des Paars.