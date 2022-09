Zalando betrogen : Paar muss für ergaunerte Luxusgüter teuer bezahlen 

Das im Kanton Luzern wohnhafte Paar bestellte jeweils Ware «auf betrügerische Art und Weise» im Internet bei Zalando. Laut dem Urteil des Kriminalgerichts Luzern handelt es sich bei den Bestellungen meistens um Kleider, Schuhe, Schmuck, Kosmetik und Pflegeprodukte auf Rechnung. Bezahlt wurden die bestellten und ausgelieferten Sachen jedoch nie. Der Gesamtwert beträgt über 170’000 Franken. Laut dem Gericht hatte das Paar von «Anfang an weder die Absicht noch die finanziellen Möglichkeiten, die Rechnungen für die bestellte Ware zu bezahlen.» In mehreren Fällen hätten sie die Bestellungen zwar abgeschlossen, die bestellten Produkte aber nicht geliefert bekommen.

Pakete wurden abgefangen oder abgeholt

Auf diese Weise wussten sie jeweils, zu welchem Zeitpunkt die Bestellung an die jeweilige Adresse geliefert wird. Dann musste das Paar nur noch zur bestimmten Adresse gehen und die Pakete vor dem jeweiligen Hauseingang abfangen oder abwarten, bis jemand das Haus verliess, sodass sie das im Haus deponierte Paket mitnehmen konnten. Teilweise haben sie aber auch die Abholungseinladung an sich genommen und das Paket abgeholt. Die Ware verwendeten sie für ihren Eigengebrauch oder verschenkten sie an Drittpersonen. In einigen Fällen wurden Waren auch wieder retourniert.