Viermal Sex pro Monat – Paar regelt Beziehung mit Vertrag – «In Bezug auf die Liebe habe ich nichts gelernt»

Die Idee kam Jeanne, als sie sich Gedanken über die kapitalistische Arbeitswelt machte. «Bei der Arbeit erwartet man etwas für seine Leistungen. Ist das in der Liebe nicht auch so? Wir erwarten schliesslich eine Gegenleistung, wenn wir etwas für unsere Partnerin oder unseren Partner machen», sagte sie zum «Blick». «In einem ersten Schritt dachte ich mir lediglich, dass es echt witzig wäre, alles vertraglich festgehalten zu haben. Ziel war es, die Absurdität der sozialen Normen aufzuzeigen, wie zum Beispiel, dass Pärchen in der Öffentlichkeit Händchen halten sollten. Schliesslich wollte ich herausfinden, ob Gefühle aus einer so kalten und trockenen Sache entstehen könnten.»