Abtreibungsverbot auf Malta: Paar reist «gegen ärztlichen Rat» für Schwangerschaftsabbruch nach Mallorca

Die 38-jährige Andrea Prudente hat nach qualvollen zehn Tagen endlich die Erlaubnis erhalten, nach Spanien zu reisen, um ihre Schwangerschaft dort zu beenden. Der US-Touristin war in einem Spital in Msida auf Malta eine Abtreibung verweigert worden, nachdem sie in der 16. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erlitten hatte. Die Ärzte wollten keine Abtreibung durchführen , weil das Herz des ungeborenen, jedoch nicht überlebensfähigen, Kindes noch schlägt.

Prudente verlässt Spital «gegen ärztlichen Rat»

Nun wird erwartet, dass das Paar Malta noch am Donnerstagabend in Richtung Mallorca verlassen könne. Weeldreyer sagte zum Nachrichtenportal «Times of Malta», sie seien «sehr erleichtert», dass ein Ende ihrer Tortur in Sicht ist.