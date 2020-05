Südafrika

Paar stirbt in Lockdown wegen selbstgebrautem Bier

Ein Paar wollte das Alkoholverbot in Südafrika umgehen und braute sein eigenes Bier. Dies hatte jedoch tödliche Folgen.

«Alkoholverbot ist unglaublich»

Ein Polizeisprecher sagt: «Eine 42-jährige Frau wurde tot in einer Wohnung aufgefunden. Ein 54-jähriger Mann im gleichen Haus hatte extreme Schmerzen und starb anschliessend im Krankenhaus.» Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet. Die leeren Flaschen des «Bieres» wurden sichergestellt und in ein Labor gebracht.

Wie Google-Suchergebnisse zeigen, sind in Südafrika die Anfragen nach selbst gebrautem Bier in die Höhe geschossen. Besonders beliebt: das Ananas-Bier. Wie es in lokalen Medien heisst, werden derzeit zehnmal so viel Ananas gekauft wie vor dem Alkoholverbot.