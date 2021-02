In den 1940er-Jahren lernten sie sich als 14-Jährige kennen und lieben. Im Norden Englands heirateten Margaret und Derek Firth am 17. Mai 1950. Sie bekamen fünf Kinder, verreisten gerne und erfreuten sich an ihren elf Enkeln und vier Urenkeln. 2019 erkrankte sie an Alzheimer. Dennoch feierten sie im Mai 2020 Platinhochzeit. Sie verbrachten ihr Leben in Partington, einem Vorort von Manchester.