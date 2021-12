Peinliches Malheur : Paar streamt aus Versehen während Sex – ihr Vater schaut zu

Ein US-Pärchen hat versehentlich sein Liebesspiel auf Facebook gestreamt. 46 Kontakte waren beim Sex der beiden live dabei – auch der nichts ahnende Vater der Frau.

So streamte das Paar unwissend ihren Liebesakt.

In einem mittlerweile gelöschten Clip auf dem sozialen Netzwerk blickt die Tiktok-Nutzerin auf die peinliche Situation zurück: «Ich dachte, mein Leben wäre vorbei», erklärt sie. «Ich habe eine ganze Woche lang geweint. Mein Mann findet das Ganze allerdings extrem lustig.»

Wie kann so etwas passieren?

Das Malheur sei passiert, als sich ihr Mann an sie herangeschlichen habe, während sie sich gerade auf ihrem Handy durch Facebook gescrollt habe. Ihr Smartphone habe sie daraufhin einfach aus der Hand gelegt, ohne die Tastensperre zu aktivieren. «Irgendwie habe ich es geschafft, unbemerkt den Livestream-Knopf zu drücken.»

Viele der Zuschauerinnen und Zuschauer, die auf den Livestream klickten, bemerkten allerdings sofort, dass es sich um ein Versehen handeln musste. So auch eine gute Freundin der Tiktokerin. «Meine beste Freundin rief mich immer wieder an, damit die Sendung kurzzeitig unterbrochen wurde.» Doch das Paar war zu sehr in sein Liebesspiel vertieft, als dass es die Anrufe bemerkt hätte.