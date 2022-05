Cala Cristal, Spanien: Paar stürzt wegen Selfie 30 Meter hohe Klippe hinunter

Ein Selfie-Unfall mit einer extra Portion Glück: Ein Paar stürzte in Spanien 30 Meter von einer Klippe hinunter, als es versuchte, ein Foto zu machen - beide überlebten.

1 / 6 Ein Paar stürzte an der Küste von Villaricos in Südspanien 30 Meter von einer Klippe hinunter, als es versuchte, ein Foto zu machen. Bomberos del Levante Beide überlebten und wurden von der Feuerwehr gerettet. Screenshot El Mundo Sie wurden in ein Spital gebracht. Die Frau erlitt einen schweren Knochenbruch, sie muss operiert werden. Screenshot EL Mundo

Darum gehts Ein Mann und eine Frau mussten gerettet werden, nachdem sie von einer Felsklippe gestürzt waren.

Die beiden hatten versucht, ein Selfie zu machen.

Der Ort ist ein beliebter Selfie-Spot in Spanien für Touristen.

Ein Mann und eine Frau mussten in Spanien aus ihrer misslichen Lage gerettet werden, nachdem sie an einem Aussichtspunkt im Ort «Cala Cristal» an der Küste von Villaricos, von einer über 30 Meter hohen Felsklippe gestürzt waren.

Die Guardia Civil entdeckte die beiden am Unfallort liegend, wie «La Gaceta de Almería» berichtet. Sie konnten sich nicht bewegen. Zusammen mit drei Feuerwehrteams wurde zuerst die 32 Jahre alte Frau mit einer Vakuummatratze fixiert, um sie sicher zu transportieren. Die Frau hatte offenbar mehrere Knochenbrüche erlitten.

Anschliessend retteten die Einsatzkräfte den Mann, der nach ersten Angaben nur oberflächlich verletzt war. Dennoch wurde auch er mit einer Vakuummatratze weggeführt. Das Paar wurde zunächst in das Spital von Huercal Overa gebracht. Weil die Frau aufgrund eines schweren Beinbruches eine Operation benötigt, wurden die beiden in das Unispital von Almería verlegt.

Wie und wie oft stirbt jemand wegen eines Selfies?

Für das optimale Foto begeben sich Menschen immer öfter in Lebensgefahr. Eine Studie der spanischen Nonprofit-Organisation Fundación iO von Oktober 2021 zeigt auf, wo und wie es die meisten Selfie-Toten gibt. Von den 379 Personen weltweit, die in den letzten 13 Jahren während der Jagd nach dem perfekten Foto starben, verloren 216 der Verunfallten beim Sturz von Dächern, Balkonen, Bergspitzen und Wasserfällen ihr Leben. Dahinter mit absteigendem Risikofaktor: Verkehrsmittel, Fotos im Wasser, alles was mit Waffen, Kabeln und Leitungen zu tun hat und auf dem letzten Platz – Selfies mit wilden Tieren.

Bei den Opfern sind es zwei Drittel Einheimische und rund ein Drittel Touristen. Rund 41 Prozent der Verunglückten sind noch keine 20 Jahre alt. Die Studie zeigt auch, dass rund 50 Prozent mehr Männer als Frauen zu Tode kommen.