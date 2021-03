Am Dienstagmorgen sind im Weiler Gumpist-Voderlaad bei Nesslau SG ein Wohnhaus und ein Schopf vollständig abgebrannt.

Zwei Personen meldeten in der Nacht auf Dienstag einen Brand in einem Weiler bei Nesslau SG.

Am frühen Dienstagmorgen meldeten eine Passantin und ein Anwohner einen Brand im Weiler Gumpist-Voderlaad bei Nesslau SG. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und bot Nachbarfeuerwehren auf. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand ein Schopf bereits in Vollbrand. Das Feuer hatte zudem bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen.