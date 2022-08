Tour durch Europa: Paar zeichnet mit monatelanger Reise ein GPS-Velo auf die Landkarte

Ein Paar hat während ihrer Velotour per GPS ein überdimensionales Velo auf die Landkarte gemalt. 131 Tage lang waren Daniel Rayneau-Kirkhope und Arianna Casiraghi dafür in verschiedenen Etappen unterwegs und haben Tausende Kilometer zurückgelegt: «Wir sind 7237 km durch sieben Länder geradelt, um unser riesiges Fahrrad zu zeichnen und hoffentlich den einen oder anderen zu ermutigen, das Fahrrad statt des Autos zu benutzen», schreiben die beiden auf ihrem Instagram-Account.

Das untere Hinterrad des GPS-Velos liegt in der Schweiz

Die beiden hatten vor der Tour ihr Auto verkauft

Ihr Projekt unter dem Namen «Bicycles will save the world» (Velos werden die Welt retten) bezeichnen die beiden als «verrücktes Kunststück, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir nicht unbedingt ein Auto brauchen, um unseren täglichen Geschäften nachzugehen.» So wollen sie andere dazu motivieren, ihr Auto zugunsten des Velos stehen zu lassen.

Die erste Etappe durch die Schweizer Alpen legten die beiden schon 2019 zurück – nachdem sie ihr eigenes Auto verkauft hatten. Doch wegen Verletzungen musste die Tour zwischenzeitlich unterbrochen werden. Die Zeichnung beendeten sie am 9. August nach insgesamt 131 Tagen auf dem Velo in dem belgischen Dorf Compogne. «Jetzt gehen wir nach Hause und ruhen uns aus, bevor wir wieder eine Fahrradtour machen. Dieses Mal werden wir nicht zeichnen, sondern einfach in die Pedale treten, in welche Richtung wir auch immer wollen», schrieben die beiden auf Instagram.