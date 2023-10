Liebesbeziehung im Job? Diese Regeln solltest du beachten

In den USA gelten strenge Regeln bei der Liebe am Arbeitsplatz. In der Schweiz ist es anders. 21 Prozent der Menschen in der Schweiz hatten schon eine Beziehung im gleichen Betrieb.

Diese Erfahrungen hat die 20-Minuten-Community mit der grossen Liebe gemacht. 20 Minuten/S.Aduse

Verliebt bei der Arbeit: Darum gehts Liebe am Arbeitsplatz passiert ziemlich oft.

In der Schweiz ist das normalerweise Privatsache.

Doch wenn du dich unwohl fühlst, solltest du es melden.

Liebe am Arbeitsplatz kann ein Problem werden. Kürzlich musste BP-Chef Bernard Looney gehen, weil er Beziehungen mit Angestellten nicht vollumfänglich offenlegte. Davor traf es die Chefs von CNN und McDonald’s.

Darf man sich am Arbeitsplatz noch verlieben? «Dass Paare sich am Arbeitsplatz kennen lernen, wird es immer geben», sagt Susanne Achermann, Leiterin einer HR-Beratung und Arbeitsrichterin, zur «NZZ». Laut einer Umfrage des Jobportals Xing hatten 21 Prozent der Menschen in der Schweiz eine Beziehung im eigenen Betrieb.

In 95 Prozent der Fälle funktioniere die Beziehung im Job. Auch wenn sie in die Brüche gehe, gebe es selten eine Eskalation. In den USA und zunehmend auch in Europa gebe es dennoch Firmen mit strengen Regeln. Laut Berichten sollen Angestellte in den USA bei Google und Facebook ihre Kolleginnen und Kollegen nur einmal um eine Verabredung bitten dürfen – eine Absage aus Zeitgründen gelte bereits als Nein.

Diese Regeln gelten in der Schweiz

Eine Liebesbeziehung sei Privatsache, Firmen dürften sie nicht verbieten, sagt Achermann zu 20 Minuten.

Allerdings gebe es - meist in grösseren Firmen - Verhaltensregeln. «Manche Unternehmen verlangen bei Personen in vertrauensvollen Positionen eine Offenlegung von Beziehungen, wie dies bei Personen in politischen Funktionen oder beim Ausüben nebenberuflicher Aktivitäten bereits die Regel ist. Eine Weisung oder ein Leitfaden wird bei Stellenantritt abgegeben oder zur Unterschrift vorgelegt.»

Wie allgemein im Umgang mit vertraulichen Daten, könne die Weitergabe von nicht öffentlichen Informationen geahndet werden. Offensichtlich sei dies bei kritischen Funktionen wie beispielsweise im Rechtsdienst oder der Personalabteilung.

Aber auch in Bereichen wie der Forschung & Entwicklung oder in der Kommunikationsabteilung könnten im Zuge persönlicher Beziehungen rasch Datenlecks entstehen. Hier gelte für alle Mitarbeitenden: Wahre die Sorgfalts- und Datenschutzpflicht.

Warst du schon einmal in einer Liebesbeziehung am Arbeitsplatz? Ja, es war toll. Ja, wir sind immer noch zusammen. Ja, es wurde zum Horror. Nein, noch nie.

Auch Beziehungen mit Machtgefälle wie beispielsweise zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden sind nicht verboten. Eine solche Konstellation sei aber nicht ideal. Dies könne zu Druck bei der untergebenen Person und zu Unmut im Team führen, sagt Achermann. In solchen Situationen hätten gerade Führungspersonen eine besondere Verantwortung.

Das solltest du bei einer Beziehung im Job tun

Die Expertin appelliert an die Eigenverantwortung. «Wenn sich Lernende ineinander verlieben, ist das etwas vom Natürlichsten und normalerweise kein Thema», sagt Achermann. Sie müssen die Liebe dem Vorgesetzten nicht melden, für sich aber den Umgang damit im Unternehmen klären.

Falls sich zwei unwohl fühlen, können sie mit ihren Ansprechpersonen Kontakt aufnehmen und ihre Situation transparent machen. «Wenn man etwas geheim halten muss, kann das auf Dauer krank machen – und auch Einfluss auf die Arbeitsleistung haben», sagt Achermann. Dann könne auch eine Versetzung in eine andere Abteilung oder zu einer Firmentochter helfen, damit die Beziehung keinen Schaden nehme.