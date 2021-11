Paare schenken sich neu Verlobungsuhren statt Ringe

Trend aus dem asiatischen Raum

Dennoch gibt es Hinweise darauf, dass d er Trend aus Asien bald an Fahrt gewinnen könnte. So schossen auf der Modeverkaufsplattform « Lyst » die Suchanfragen für Begriffe wie: « Verlobung » , « Uhren » und « Hochzeit » im letzten Jahr um 42 Prozent nach oben.

Das gleiche Modell

Die Herrenuhr ist mit dem gleichen Bild von Mond und Sternen auf dem Ziffernblatt versehen, wie das Damenmodell. Das silberne Ziffernblatt mit Gerstenkornmuster sorgt auch für einen maskulineren Look: The Longines Master Collection , Fr. 3210.– von Longines Longines

Dass Verlobungsuhren an Aufwind gewinnen, habe auch mit der Pandemie zu tun, wie Weddingplannerin Katie Brownstein dem Onlinemagazin « Today » sagt: « Manche Traditionen haben nach der Pandemie nicht mehr dasselbe Gewicht. » So suchen viele Verlobte nach einem Stück, das für sie eine grössere Bedeutung hat. « Für manche Paare fühlt sich ein Ring nicht authentisch an. Eine Alternative wie eine Uhr kann so , ein noch persönlicheres Symbol für ihre Beziehung sein. »