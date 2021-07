Covid-Zertifikat - Paare verschieben Hochzeit wegen Tanz-Restriktionen

Das gilt laut BAG

Mit wie vielen Leuten kann ich momentan feiern? Bei privaten Anlässen gilt noch immer eine Obergrenze von 30 Personen in Innenräumen und 50 Personen im Freien. Findet das Fest in einer öffentlich zugänglichen Einrichtung statt (etwa in einem Restaurant-Saal, einer Waldhütte oder einem Vereinslokal) , dürfen drinnen maximal 250 Gäste dabei sein, draussen 500 Gäste. Aber: Es gilt ein Tanzverbot. Zudem muss ein Schutzkonzept erarbeitet und umgesetzt werden, das beispielsweise Vorgaben zur Maskenpflicht und Konsumation beinhaltet.