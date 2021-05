«Die Bachelorette» – Folge 5 - Pablo bandelt angeblich mit einer anderen Frau an

Das war gut

Wer Drama mag, dürfte sich über den Plottwist in Folge fünf freuen: Es stellt sich heraus, dass Nice-Guy Pablo (22) Dreck am Stecken hat. So petzt ein «sehr hässiger» Bastian (29) Bachelorette Dina (29), dass der Motocrosser während seiner Zeit in Kreta mit einer anderen Frau gechattet und gefacetimet haben soll. Dina ist zwar «perplex», reagiert aber mit Bedacht: «Ich bin kein Mensch, der direkt jemanden abstempelt, deswegen möchte ich Pablo zuerst darauf ansprechen. Je nach dem, was er antwortet, wird es eine Konsequenz geben – oder eben nicht».