Pablo Escboar: Seine Nilpferde werden in Kolumbien zur Plage

Die inzwischen mehr als 160 Nilpferde stammen von zunächst wenigen Exemplaren ab, die Escobar in den 1980er-Jahren für seinen Privatzoo aus Afrika hatte einfliegen lassen. Die Behörden haben verschiedene Ansätze ausprobiert, um die Bevölkerungsexplosion im kolumbianischen Hauptfluss, der Magdalena, einzudämmen, darunter Sterilisation und die Überführung von Tieren in Zoos im Ausland.

Nilpferde zur «invasiven» Art erklärt

Nilpferde gehören zu den gefährlichsten Tieren der Welt. Im vergangenen Jahr waren die Tiere in Kolumbien von den Behörden zur «invasiven» Art erklärt worden. Damit wurde die Tür für ihre Tötung geöffnet. «Wir arbeiten am Protokoll für den Export der Tiere», wird Umweltministerin Susana Muhamad von lokalen Medien zitiert. «Wir werden kein einziges Tier exportieren, wenn keine Genehmigung der Umweltbehörde des anderen Landes vorliegt», sagt Muhamad weiter.

Der Kokainkönig aus Kolumbien

Escobar war der Chef des Medellín-Kartells und wurde als «Kokainkönig» bezeichnet, der durch den Drogenschmuggel in den Anfängen nach Miami und in den Süden der USA – später in der ganzen Welt – ein geschätztes Vermögen von 30 Milliarden US-Dollar anhäufte. Seine blutige Herrschaft erstreckte sich über mehr als ein Jahrzehnt und beinhaltete Entführungen, Hunderte von Morden, Bestechung, Bombenanschläge und Revierkämpfe mit rivalisierenden Drogenbaronen – sowie einen kurzen Aufenthalt als gewählter Politiker.

Als einer der meistgesuchten Männer der Welt stellte er sich 1991 den kolumbianischen Behörden mit der Vereinbarung, fünf Jahre in einem von ihm gebauten Gefängnis namens La Catedral zu verbringen. Ein Jahr später begab sich Escobar auf die Flucht, als die Regierung versuchte, ihn in ein sichereres Gefängnis zu verlegen. Mit einem Kopfgeld von zwei Millionen US-Dollar wurde er in seiner Heimatstadt Rionegro getötet – am 2. Dezember 1993 wurde er auf einem Dach erschossen, als er versuchte, der Polizei zu entkommen.