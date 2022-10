Mutter wütend: Päckli-Diebe klauen Spider-Man-Schuhe für 7-jährigen Bub

Nicole Bugmann aus Olten SO steht vor ihrem leeren Briefkasten : Vor einer Woche bestellte sie Herbstschuhe für ihren Sohn – er hatte sich das Spider-Man-Motiv ausgesucht. Am 21. Oktober sollte das Paket ankommen, tat es aber nicht. Einige Tage später erhielt sie die Nachricht, dass der Postbote das Paket im Briefkasten deponiert habe. Dieser blieb jedoch leer.

Gleichbleibende Prozentzahl an vermissten Paketen

Laut Kantonspolizei Solothurn steigen Päckli-Diebstähle seit einigen Jahren an, die gesamte Anzahl bleibe jedoch niedrig: «2021 wurden rund 150 Fälle gemeldet, in denen Pakete ab Hauseingängen oder aus Briefkästen gestohlen wurden. 2022 bewegt sich in ähnlichem Rahmen», sagt Kapo-Dienstchef Andreas Mock gegenüber 20 Minuten. «Die Zunahme der letzten Jahre dürfte unter anderem einhergehen mit dem höheren Bestell- und Paketvolumen.» Die Polizei gehe jedem angezeigten Fall nach und es komme dabei «immer wieder» zu Täterermittlungen.



Die Polizei rät dazu, hochpreisige Artikel an Abholstellen umzuleiten. Ausserdem kann man online das Empfangsdatum und den Zustellungsort steuern und die Lieferung, wenn nötig, an Freunde oder Familie weiterleiten, die zuhause sind. Möglich sei in Absprache mit der Arbeitgeberin oder dem Arbeitgeber auch, Pakete an die Arbeitsadresse zu senden.