Horgen: Post-Lieferwagen wird von Zug erfasst

Das rät die Kantonspolizei Zürich

Wenn das rote Wechselblinklicht leuchte, dürfe man nicht mehr weiterfahren, sagt ein Sprecher der Kantonspolizei Zürich. Dies gelte als Rotlicht. «Wenn die Fahrt frei ist, dann muss man warten, bis man in einem Zug über den Bahneingang fahren kann», so der Sprecher weiter. Sollte man trotzdem steckenbleiben, dann habe jede Barriere eine Sollbruchstelle. An dieser Stelle sei die Barriere geschwächt und man könne sie mit wenig Energie durchbrechen. Sollte das Auto aber just in dem Moment eine Panne haben, dann solle man das Fahrzeug unverzüglich verlassen und sich von der Stelle entfernen. Durch den Aufprall mit einem Zug könnten nämlich Trümmerteile herumfliegen.