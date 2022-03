Jahreszahlen 2021 – Päckliflut, neue App und Corona-Gelder – Post erzielt 457 Millionen Gewinn

In der Logistik erzielte die Post im Finanzjahr 2021 ein Plus von 465 Millionen Franken.

Mehr Päckli, weniger Briefe

In der Logistik erzielte die Post ein Plus von 465 Millionen Franken. Onlinehandel und Shutdown trieben die Paketmengen um fast zehn Prozent nach oben. So stiegen auch die Kosten für Personal und Transporte. Die Post investierte darum in ihre Infrastruktur, was den Betriebsaufwand in der Logistik um 132 Millionen Franken erhöhte. Die Menge der Briefe ging hingegen auch im vergangenen Jahr um mehr als drei Prozent zurück.