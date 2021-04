Gezielte Suche : Pädokriminelle klauen Kinderfotos von euren Instagram- und Facebook-Konten

Pädosexuelle werden in den sozialen Medien leicht fündig. Sie stehlen Alltagsfotos von Kindern auf privaten Profilen und laden sie dann auf Kinderpornografie-Seiten hoch. Auf einer riesigen Foto-Plattform für Pädosexuelle stammte jedes vierte Foto ursprünglich von Facebook und Instagram.

Bei der Recherche des Politmagazins Panorama kamen auch Fälle ans Licht, in denen Fotos von Social-Media-Profilen kopiert wurden, die gar nicht öffentlich einsehbar waren (Symbolbild).

Pädokriminelle suchen in den sozialen Medien gezielt nach Alltagsfotos von Kindern.

Fantasien beim Versteckspiel zweier Buben

Das haben Recherchen des deutschen Politikmagazins Panorama und STRG_F ergeben (Panorama berichtet darüber am Donnerstagabend um 21.45 Uhr auf ARD). Die Reporterinnen und Reporter konnten mehrere Fälle deutscher Kinder identifizieren, deren Aufnahmen ursprünglich von Instagram oder YouTube stammten. Ein Video zeigt zwei Buben beim Versteckspielen. In den Kommentaren fantasierten User über Analverkehr mit ihnen. In einem anderen Fall hatte ein Mann hunderte Fotos und Videos von der Instagram-Seite eines Neunjährigen kopiert und hochgeladen.