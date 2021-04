Mädchen sind von sexualisierter Gewalt im Internet fast doppelt so häufig betroffen wie Buben.

Wegen der Corona-Pandemie sperren sich viele Jugendliche zuhause ein und surfen vermehrt im Internet. Das wiederum öffnet pädokriminellen Aktivitäten Tür und Tor. Laut Fedpol, dem Bundesamt für Polizei, gibt es immer mehr Personen, die sexuellen Kontakt zu Minderjährigen suchen. Dass das sogenannte Cyber-Grooming in der Schweiz zugenommen hat, bemerkt man auch bei der Stiftung Pro Juventute .

Lulzana Musliu, Pro Juventute : « Es ist ein Thema, das die Jugendlichen und Eltern sehr stark beschäftigt. Wir haben in unserem Beratungsangebot vom letzten Jahr 20 Prozent mehr Beratungen zu sexueller Belästigung durchgeführt. »

Mädchen sind von sexualisierter Gewalt im Internet fast doppelt so häufig betroffen wie Buben. Die Pädophilen begnügen sich bei ihren Aktivitäten im Internet nur selten mit dem Austausch von Bildern, erklärt Pro Juventute weiter.

Lulzana Musliu, Pro Juventute : « Es kommt häufig vor, dass sich beispielsweise die Eltern melden und sagen: ‹ Meine Tochter spielt so gerne Online-Spiele. Sie schreibt mit jemandem, der behauptet, dass er in Deutschland leben würde. Aber wenn ich das so lese, dann ist er kaum im gleichen Alter wie meine Tochter. ›»