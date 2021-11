Obergericht Solothurn : Pädokrimineller William W. wird doch verwahrt

Das Obergericht in Solothurn hat sich mit Wiederholungstäter William W.* auseinander-gesetzt. Der Sexualstraftäter hat sich immer wieder an Kindern vergangen. Die Strafe der Vorinstanz wird verschärft.

William W. hat sich in der Region Olten an zahlreichen Kindern vergangen.

Der 47-jährige William W.*, der in den vergangenen Jahren mehrfach sexuelle Gewalt an Kindern ausgeübt hat, wurde Anfang Dezember erstinstanzlich vom Gericht in Olten zu 2,5 Jahren Freiheitsentzug und einer Geldstrafe verurteilt. Zu mild fand die Staatsanwaltschaft das Urteil und zog es weiter ans Obergericht in Solothurn. Am Montag wurde nun entschieden, dass William W. verwahrt wird.