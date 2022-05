Gefahr im Netz : Pädophile bedrängen Teenager in Messenger-App

Triebtäter nutzen die App Kik, um junge Opfer zu finden. Das zeigt die Auswertung von Schweizer Gerichtsfällen.

Spielte in der Schweiz bei verschiedenen Gerichtsfällen eine Rolle: Die App Kik.

Im August muss sich ein ehemaliger Gemeindeschreiber in St. Gallen wegen mutmasslicher Sexualdelikte vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft listet in ihrer Anklage über 25 potenzielle Opfer unter 18 Jahren auf. Der Beschuldigte soll sie unter anderem auf dem Messenger Kik gefunden haben, der so ähnlich funktioniert wie Whatsapp.