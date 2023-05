Heidi und Leni Klums Dessous-Shooting sorgt erneut für Entsetzen

«Ich finde diese Kampagne von Heidi Klum mit ihrer kindlichen Tochter, beide im Schlüpfer und BH posierend, so widerlich», schreibt eine Userin auf Twitter und ergänzt: «Ekelhaft. Pädophile freuts. Was für ‘ne Mutter?!» Unter dem Beitrag sind zahlreiche unterstützende Kommentare zu finden. So liest man: «Vom Gefühl her fand ich die Werbung auch direkt befremdlich», «Endlich jemand, der das schreibt. Finde das auch ganz ekelhaft» oder «Dass man sich als Mutter mit der zwar volljährigen, aber dennoch sehr jungen Tochter in Unterwäsche ablichten lässt … fraglich.»