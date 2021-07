Schulstart - Pädophile Lehrer können wegen Lücken im System unerkannt bleiben

Eintrag Sonderprivatauszug

Der Sonderprivatauszug ist ein Zusatz zum Strafregisterauszug und wurde 2015 eingeführt. In diesem werden Urteile aufgeführt, die zu einem Berufs- oder Tätigkeitsverbot führen, um Minderjährige, andere besonders schutzbedürftige Personen oder Patientinnen und Patienten im Gesundheitsbereich zu schützen. Möglich ist auch, dass Kontakt- und Rayonverbote erlassen werden. Betroffen von solchen Verboten können nebst Lehrpersonen auch Trainer in einem Kinder-Sportverein, Betreuer in einer Kinder-Tagesstätte oder Pflegefachkräfte in einem Behinderten- oder Pflegeheim etc. sein. Die Urteile bleiben – anders als im Strafregisterauszug für Privatpersonen – während der ganzen Dauer des Verbots sichtbar.