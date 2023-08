Ian Watkins: Pädophiler Ex-Rockstar im Gefängnis niedergestochen

Watkins gestand 2013 den Vergewaltigungsversuch an einem elf Monate alten Baby. Zudem bekannte er sich bei insgesamt 13 Fällen von sexuellem Missbrauch an Kindern unter 13 Jahren und dem Besitz von Kinder- sowie Tierpornografie schuldig.

Im Gefängnis HMP Wakefield wurde Watkins nun von drei Häftlingen angegriffen, als Geisel genommen und schwer verletzt, wobei sein Leben nun in Gefahr ist.

Die Lostprophets waren eine populäre Rockband aus Wales in den frühen 2000er-Jahren, bis der Sänger Ian Watkins wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Babys zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.

Die Lostprophets aus Wales waren in den frühen 2000er-Jahren eine gefeierte Rockband, die regelmässig hohe Chartplatzierungen erzielte, mit Metallica auf Tour ging und unzählige ausverkaufte Konzerte spielte. Doch all das nahm ein Ende, als im Jahr 2012 bekannt wurde, dass Sänger Ian Watkins versucht hatte, Babys sexuell zu missbrauchen. Die britische Justiz verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von 29 Jahren und zusätzlich zu weiteren sechs Jahren auf Bewährung. Nun wurde bekannt, dass der heute 46-Jährige im Gefängnis von Mitinsassen brutal angegriffen wurde und laut «Mirror» nun um sein Leben kämpft.

Dem Bericht zufolge sollen drei Häftlinge der «Monster Mansion», wie die Haftanstalt HMP Wakefield auch genannt wird, dem einstigen Rockstar am Samstagmorgen gegen neun Uhr aufgelauert und ihn als Geisel genommen haben. Anschliessend soll auf ihn eingestochen und eingeschlagen worden sein. Erst sechs Stunden später habe das Gefängnispersonal den schwerverletzten Musiker gefunden.

Der «Last Train Home»-Sänger befinde sich derzeit in einem nahegelegenen Spital. Eine offizielle Meldung um den Gesundheitszustand von Watkins gibt es nicht. Doch die Zeitung beruft sich auf eine nicht näher genannte Quelle, die das Ausmass offenlegt: «Es wird befürchtet, dass er sterben könnte. Sollte er überleben, hat er grosses Glück gehabt.»

Mittlerweile haben auch Sprecher des Gefängnisses den Vorfall bestätigt. In einem knappen Statement heisst es: «Die Polizei untersucht eine Tat, die am Samstag im HMP Wakefield begangen wurde. Wir können allerdings zum aktuellen Zeitpunkt keine weiteren Aussagen über die Untersuchungen treffen.»

Ian Watkins’ Pädophilie – das schockierende Geständnis

Watkins gestand 2013 den Vergewaltigungsversuch an einem elf Monate alten Baby. Zudem bekannte er sich bei insgesamt 13 Fällen von sexuellem Missbrauch an Kindern unter 13 Jahren und dem Besitz von Kinder- sowie Tierpornografie schuldig. Besonders grausam: Mit dem Musiker wurden zwei Mütter verurteilt, die ihrem Idol ihre Säuglinge zum Missbrauch angeboten hatten. Sie kassierten Gefängnisstrafen in Höhe von 14 beziehungsweise 17 Jahren.