Kindesmissbrauch: Gary Glitter zurück im Knast

Kindesmissbrauch : Pädophiler Sänger Gary Glitter zurück im Knast

1973: Zwei Nummer-1-Hits, «I'm The Leader of The Gang (I Am)» und «I Love You Love Me».

Der in Pailettenkostümen auftretende Sänger hatte seine grössten Erfolge in den 1970er Jahren mit Singles wie «I’m the Leader of the Gang (I Am)», «I Love You Love Me Love» and «Come On Come In Get On». Für viele galt er als der Inbegriff des Glamrock.