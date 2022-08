Texas (USA): Pädophiler trinkt nach Urteilsspruch eine trübe Flüssigkeit und stirbt

Während des Schuldspruchs schüttete er eine trübe Flüssigkeit in sich hinein. Später fanden Justizbeamte den Mann bewusstlos in seiner Zelle.

Der 57-jährige Edward LeClair wurde von einem Gericht in Denton, Texas, der sexuellen Misshandlung eines Kindes für schuldig befunden. Nach dem Urteilsspruch habe der Mann eine trübe Flüssigkeit aus einer Wasserflasche getrunken und sei kurz darauf gestorben, wie die « Daily Mail » berichtet. Den ersten Schluck soll er demnach genommen haben, als er im ersten Anklagepunkt für schuldig befunden worden war. Er habe dann weiter getrunken, als die anderen Anklagepunkte vorgelesen worden seien. Augenzeugen berichten, er habe die Flüssigkeit «buchstäblich in sich hineingeschüttet». LeClair war insgesamt wegen fünf Fällen von Misshandlungen an einem Kind angeklagt. Die Taten sollen sich 2016 ereignet haben.

Er lag bewusstlos in seiner Zelle

Nach der Gerichtsverhandlung sei der 57-Jährige von Justizbeamten in seine Zelle zurückgeführt worden. Als die Beamten sich noch einmal nach dem Wohlergehen des Mannes erkundigen wollten, sei dieser bewusstlos in seiner Zelle gelegen. Sein Gesicht soll grau gewesen sein.



Die Gerichtsmediziner geben LeClairs Todeszeitpunkt mit 15.21 Uhr an, wie die texanische Zeitung «Denton Record-Chronicle» schreibt. Die genaue Todesursache sei noch nicht geklärt. Die Texas Rangers untersuchen den Fall. Die Geschworenen waren aus dem Gerichtssaal entlassen worden, bevor der Gerichtsvollzieher LeClair fand. Sie kehrten am Freitagmorgen zurück, um das weitere Vorgehen festzulegen, da LeClair, der für schuldig befunden worden war, gestorben war, bevor er für seine Verbrechen verurteilt werden konnte.