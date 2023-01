Brokstedt: Ann-Marie (17) und Danny (19) sind die Opfer

Die Forensik war bis spät in die Nacht in Brokstedt Ort.

Am Mittwoch ereignete sich in Norddeutschland ein brutaler Messerangriff.

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch zwei Menschen getötet und mehrere verletzt worden . Wie die «Bild» schreibt, handelt es sich bei den zwei getöteten Menschen um ein junges Liebespaar. Ann-Marie (17) und Danny (19) waren demnach erst seit rund einer Woche in einer Beziehung. Sie sassen im Regionalzug von Kiel nach Hamburg nebeneinander, als Ibrahim A. (33) auf sie einstach und die beiden ermordete. Weitere sieben Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Wie ein enger Freund des jungen Paares gegenüber der «Bild» berichtet, war die Liebe der beiden noch ganz frisch. «Ann-Marie war seit einer Woche mit Danny zusammen. Die Beziehung war so frisch, dass viele es noch gar nicht wussten, dass beide ein Paar waren.» Demnach soll Ann-Marie (17) in Elmshorn nahe Hamburg gelebt haben, sie fuhr gern Fahrrad und liebte Musik aus den 80er-Jahren.

Danny machte die Ausbildung bei der Deutschen Bahn

Danny (19) lebte in Brokstedt – in dem Ort, wo sich die Bluttat ereignete. Er starb nur rund 700 Meter von seinem Zuhause entfernt, wie die «Bild» schreibt. Vom Grundstück seiner Eltern beobachtete er als Kind immer die vorbeifahrenden Züge. Später machte er bei der Deutschen Bahn eine Ausbildung zum Industrie-Mechaniker. Ein Freund von Danny gegenüber «Bild»: «Es ist so unglaublich tragisch: Danny liebte die Bahn, war so glücklich, dass er diese Ausbildung machen konnte. Und dann wird er ausgerechnet in einem Zug ermordet.»