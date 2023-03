Pärchen verwechselt Budapest und Bukarest

Die beiden Freunde machten trotz des falsch gebuchten Flugs das Beste aus der Reise. Tiktok/Instagram

Darum gehts Ben Kennedy und Sophie Alice planten eigentlich eine Reise nach Budapest.

Erst am Flughafen bemerkten sie, dass sie Tickets nach Bukarest gekauft hatten.

Die beiden entschieden sich, die Tickets trotzdem zu nutzen.

Ben Kennedy wollte seine Freundin Sophie eigentlich mit einer Reise nach Budapest überraschen. Beim Buchen der Flüge gab der Australier aber wohl zu wenig acht und kaufte Tickets, die das Paar an einen Ort führen wird, der mehr als 350 Kilometer Luftlinie von der ungarischen Hauptstadt entfernt liegt.

Sophie postete auf ihrem Tiktok-Account ein Video, das den Flug der beiden Freunde dokumentiert. Die beiden bemerkten den Fehler nämlich erst, als sie am Flughafen bereits am Gate standen, um ihr Flugzeug zu boarden.

Ähnliche Namen wurden zum Verhängnis

Denn beim Blick auf den TV-Monitor am Gate stutzten die beiden plötzlich: «Bukarest», las sich dieses. Statt nach Budapest hatte Ben nämlich zwei Flugtickets in die rumänische Hauptstadt gekauft. Die Reaktion der beiden ist ebenfalls im Video zu sehen, das mit «Wenn du denkst, du hast Flüge nach Budapest gebucht …» betitelt ist: «Sh*t», sagen sie während des Anstehens am Gate.

In den Kommentaren erkundigen sich viele User, ob die beiden nun auch tatsächlich nach Bukarest gereist seien. «Ja, wir sind gegangen, natürlich sind wir gegangen, und es war toll», schreibt Sophie und liefert dann Infos, wie genau es zu der Panne kommen konnte. «Mein bester Freund (Anm. d. Red., Ben) lebt normalerweise in Australien, jetzt ist er nach Neuseeland gegangen. Er hat mich besucht und überraschte mich mit den Flugtickets.»

Bist du auch schon mal an den falschen Ort gereist? Ja, aber ich habe das Beste daraus gemacht. Ja, aber mit dem Auto. Ja, aber mit dem Zug. Nein, trotzdem werde ich künftig beim Reisen noch mehr darauf achten. Nein, so was würde mir nie passieren. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Trotz des unerwarteten Destinationswechsels machten die beiden das Beste aus ihrer Reise, wie ein Blick auf ihre Instagram-Profile zeigt. So zeigen Videos und Bilder verschiedene Städte, leckeres Essen und auch ein Konzert. In einem anderen Video posierte das Paar Händchen haltend an verschiedenen Orten in Rumänien, unter anderem im Schloss Bran in Transsylvanien, das als Draculas Schloss besser bekannt ist.

62-Jähriger flog statt nach Australien in die Kälte

Immer wieder gibt es Fälle, bei denen ahnungslose Touristen fälschlicherweise an einen Ort reisen, der gleich oder ähnlich heisst wie ihre eigentliche Destination. Dies passierte Anfang des Jahres auch einem 62-jährigen US-Amerikaner, der nach Australien reisen wollte.

So stieg er, die Sommerkleider gepackt, in eine Maschine, die ihn nach Sydney bringen sollte. Erst bei einer Zwischenlandung erfuhr er, dass er ein Ticket nach Sidney im US-Bundesstaat Montana gekauft hatte. Dem Mann wurden damals die Flughafenabkürzungen zum Verhängnis: Während das australische Sydney mit SYD abgekürzt wird, trägt der Flughafen in Montana das Kürzel SDY.