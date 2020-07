Nächtliche Attacke in Altdorf

Pärchen schlägt Angreifer in die Flucht

Auf dem Lehnplatz in Altdorf wurde am Mittwoch ein Ehepaar von einem 21-jährigen Mann angegriffen. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu.

Dem Pärchen gelang es den Täter in die Flucht zu schlagen.

Am Mittwoch wurde ein Pärchen von einem 21-jährigen Mann auf dem Lehnplatz angegriffen

Am Mittwoch um 3.30 Uhr wurde ein Ehepaar auf dem Lehnplatz UR in Altdorf von einem 21-jährigen Schweizer attackiert. Dem Pärchen gelang es den Angreifer in die Flucht zu schlagen, beide wurden bei diesem Angriff leicht verletzt.