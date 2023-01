Fremde verkratzen Auto beim Sex – doch die Haftung greift nicht

Deutschland : Fremde verkratzen Auto beim Sex – Parkhausbetreiber haftet nicht

Danach entdeckte er Kratzer und Beulen am Auto. Ein Blick auf die Aufnahmen von Überwachungskameras offenbarte: Die Schäden wurden durch ein Pärchen verursacht, das auf dem Auto Sex hatte. (Symbolbild)

Der Kläger hatte zuvor sein Auto in einem Parkhaus am Kölner Hauptbahnhof abgestellt. (Symbolbild)

Wer Schaden an seinem im Parkhaus abgestellten Auto erlitt, weil ein fremdes Pärchen auf der Motorhaube Sex hatte, kann den Parkhausbetreiber nicht in Haftung nehmen. Das geht aus einem Urteil des Landgerichts Köln laut einer Mitteilung von Freitag hervor. Den Angaben zufolge scheiterte ein Kläger mit einem solchen Ansinnen. Er hatte seinen Wagen im Parkhaus des Beklagten am Kölner Hauptbahnhof abgestellt. Später stellte er unter anderem Lackschäden und Eindellungen auf der Motorhaube des Autos fest.